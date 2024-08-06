«Алла Борисовна, возвращайтесь!» — Волочкова в отчаянии обратилась к Примадонне

Не секрет, что Анастасия Волочкова давно поддерживает Примадонну во всех ее начинаниях. И хотя сама она остается патриотом России, никуда не собирается уезжать, считает, что певице нужна поддержка и помощь, которые могли бы вернуть домой и ее.