«Третья волна штурма» под Авдеевкой началась, финал близок: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 24 ноября 2023 года Юлия СоколоваВ районе специальной военной операции (СВО) были замечены новые тактические символы на российской бронетехнике, особенно в форме перевернутого треугольника.