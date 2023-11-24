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«Третья волна штурма» под Авдеевкой началась, финал близок: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 24 ноября 2023 года

«Третья волна штурма» под Авдеевкой началась, финал близок: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 24 ноября 2023 года

«Третья волна штурма» под Авдеевкой началась, финал близок: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 24 ноября 2023 года Юлия СоколоваВ районе специальной военной операции (СВО) были замечены новые тактические символы на российской бронетехнике, особенно в форме перевернутого треугольника.

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