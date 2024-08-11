В Республике Татарстан двум местным жителям предъявлено обвинение в нарушении требований охраны труда

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан мастеру и электромонтеру Тукаевского района электрических сетей филиала АО «Сетевая компания» «Набережночелнинские электрические сети» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.
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