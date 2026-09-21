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Царьград

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Суд приговорил воспитательницу к условному сроку за насилие над детьми

Суд приговорил воспитательницу к условному сроку за насилие над детьми

Северодвинский суд условно приговорил бывшую воспитательницу детского сада к трём годам и одному месяцу за насилие над детьми, 2024 года рождения.

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