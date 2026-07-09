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Трамп загнал себя в ловушку: Иран не готов передать контроль над Ормузским проливом

Трамп загнал себя в ловушку: Иран не готов передать контроль над Ормузским проливом

ВАШИНГТОН, 9 июля, ФедералПресс. Между США и Ираном вновь произошла военная эскалация. Как отметил в беседе с «ФедералПресс» политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян, еще недавно казалось, что стороны близки к разрядке.

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