Трамп загнал себя в ловушку: Иран не готов передать контроль над Ормузским проливом

ВАШИНГТОН, 9 июля, ФедералПресс. Между США и Ираном вновь произошла военная эскалация. Как отметил в беседе с «ФедералПресс» политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян, еще недавно казалось, что стороны близки к разрядке.
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