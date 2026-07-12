Патриарх Кирилл напомнил власти о заповеди «не укради»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после богослужения в Петропавловском соборе города Санкт-Петербурга заявил, что власть пользуется почитанием народа только тогда, когда ее действия соответствуют божественным заповедям .
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