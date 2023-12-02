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Глава СКР потребовал доложить о проверке по факту отравления зрителей на концерте Кишлака

Глава СКР потребовал доложить о проверке по факту отравления зрителей на концерте Кишлака

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе проверки в связи с отравлением посетителей концерта рэпера Кишлака, который состоялся в Москве.

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