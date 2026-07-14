"Вкусно - и точка" выйдет на рынок Кыргызстана к концу 2026 года

Сеть быстрого питания "Вкусно - и точка" планирует выйти на рынок Кыргызстана к концу 2026 года. Генеральный директор Олег Пароев заявил, что компания впервые выходит на международный рынок и рассматривает дальнейшее зарубежное расширение.
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