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«Если бы не Сталин... с его мечтой об особой советской цивилизации, мы бы не сущестествовали, мы были бы просто перхотью»

«Если бы не Сталин... с его мечтой об особой советской цивилизации, мы бы не сущестествовали, мы были бы просто перхотью»

Сегодня 147 прочитали 22 июня, в День памяти и скорби, в день, когда по всей стране проходят памятные мероприятия, посвящённые началу Великой Отечественной, писатель и публицист Александр Проханов поделился своими мыслями, к которым его подвел анализ событий последних полутора лет.

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