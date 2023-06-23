«Если бы не Сталин... с его мечтой об особой советской цивилизации, мы бы не сущестествовали, мы были бы просто перхотью»

Сегодня 147 прочитали 22 июня, в День памяти и скорби, в день, когда по всей стране проходят памятные мероприятия, посвящённые началу Великой Отечественной, писатель и публицист Александр Проханов поделился своими мыслями, к которым его подвел анализ событий последних полутора лет.
Популярные статьи
- Теперь понятно почему пенсионерам не хватает денег на индексации пенсии.Москалькова не выдержала и доложила Путину что ПФР это настоящее ОПГ
- ЭЛИТА США БУРЛИТ: "ПУТИН АБСОЛЮТНО ОПОЗОРИЛ НАТО"
- "Почему предателям уделяется столько внимания, а мнение народа не хотят видеть?". Симоньян раскритиковала власть
Свежие комментарии