Politico: ЕС лишит Венгрию высоких постов в ЕК из-за ее позиции по Украине

Страны ЕС на фоне позиции Венгрии по украинскому конфликту и сопротивления Будапешта оказанию помощи Киеву намерены "наказать" эту страну, не допустив ее представителей к высоким постам в рамках Европейской комиссии.
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