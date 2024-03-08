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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Голден Стэйт» ожидает скорого возвращения Стефа Карри на площадку

МРТ не выявила осложнений с травмой защитника. Медицинский штаб собирается понаблюдать за состоянием его голеностопа в течение нескольких  дней.

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