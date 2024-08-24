Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинский военный попал под суд за то, что за деньги навел российский ракетный удар на своих же сослуживцев

Украинский военный попал под суд за то, что за деньги навел российский ракетный удар на своих же сослуживцев

Весьма занятный случай из жизни ВСУ демонстрирует нам украинский реестр судебных решений. Как сообщает Оpendatabot со ссылкой на решение Шевченковского райсуда Киева, украинский снайпер Сил Специальных Операций за деньги  навел российский «Искандер» на месторасположение своего же подразделения Сообщается, что  проищошло это 19 ноября 2023 года на Авдеевском направлении.

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