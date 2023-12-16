Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • айрат
    Надо было этих укронацистов порубить лопатами на месте аварии!Боевики ВСУ увиде...
  • Людмила Абрамова
    задолбали уже эти мигранты..выгонять на фиг из России, совсем охренели..этот кишлак в Москве уже достал, что власти ж...Более 80 мигранто...
  • Boris Borisov
    конечно играет , но... иногда та-а-а- к  хочется ... !Закарпатский депу...

Спецназ и артиллерия уничтожают врага в боях у Артёмовска (ВИДЕО)

Спецназ и артиллерия уничтожают врага в боях у Артёмовска (ВИДЕО)

Спецназ и артиллерия Армии России уничтожают врага в ходе продолжающихся боёв у Артёмовска. Операторы БПЛА 58-го батальона спецназа 1-го Донецкого армейского корпуса обнаружили в посадке позиции ВСУ и навели на них артиллерию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх