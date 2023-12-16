Спецназ и артиллерия уничтожают врага в боях у Артёмовска (ВИДЕО)

Спецназ и артиллерия Армии России уничтожают врага в ходе продолжающихся боёв у Артёмовска. Операторы БПЛА 58-го батальона спецназа 1-го Донецкого армейского корпуса обнаружили в посадке позиции ВСУ и навели на них артиллерию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии