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Военное обозрение

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Украинский журналист: За пять месяцев 2025 года зарегистрировано более 90 тысяч уголовных производств по дезертирству

Украинский журналист: За пять месяцев 2025 года зарегистрировано более 90 тысяч уголовных производств по дезертирству

В этом году на Украине были заведены десятки тысяч уголовных производств по случаям дезертирства в ВСУ, сообщает журналист Владимир Бойко.

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