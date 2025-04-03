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«Показывай меньше, чем имеешь, говори меньше, чем знаешь»: Аня Чиповская о соцсетях и грамотной конспирации

«Показывай меньше, чем имеешь, говори меньше, чем знаешь»: Аня Чиповская о соцсетях и грамотной конспирации

Аня Чиповская стала героиней нового выпуска театрального ютюб-шоу Давида Виннера «Историс», в котором намекнула на то, что разрыв с Дмитрием Ендальцевым произошёл за полтора года до того, как об этом написали телеграм-каналы.

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