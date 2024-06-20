На Украине потребовали от УЕФА разобраться с Сербией из-за поддержки России

Заместитель главного редактора украинского сайта Tribuna.com Александр Сажко заявил, что Украинская ассоциация футбола должна собрать все факты поддержки сербскими фанатами россиян и Владимира Путина на чемпионате Европы - 2024, указать про флаги и кричалки, а после отправить это в Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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