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На Украине потребовали от УЕФА разобраться с Сербией из-за поддержки России

На Украине потребовали от УЕФА разобраться с Сербией из-за поддержки России

Заместитель главного редактора украинского сайта Tribuna.com Александр Сажко заявил, что Украинская ассоциация футбола должна собрать все факты поддержки сербскими фанатами россиян и Владимира Путина на чемпионате Европы - 2024, указать про флаги и кричалки, а после отправить это в Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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