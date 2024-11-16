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В Приморье наказан курящий водитель автобуса

В Приморье наказан курящий водитель автобуса

В Уссурийске сотрудники местного отдела МВД России приняли меры в отношении водителя пассажирского автобуса, который был пойман на курении табачных изделий в кабине транспортного средства, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу Полиции Приморья.

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