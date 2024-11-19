Минюст США через суд потребует от Google продажи Chrome — Bloomberg

Продажи браузера Chrome намерено потребовать у корпорации Alphabet, владеющей технологическим гигантом Google, министерство юстиции США в суде, сообщило агентство Bloomberg 18 ноября со ссылкой на собственные источники.
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