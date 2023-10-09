Пресса США: Нападение на Израиль планировали иранские офицеры вместе с поддерживаемыми Тегераном группировками

Американская пресса обозначила «виновных» в нападении на Израиль, которое произошло 7 октября. Напомним, что сотни вооружённых лиц из отрядов ХАМАС фактически беспрепятственно пересекли израильскую границу, взяли под контроль военный объект ЦАХАЛ, подбили несколько единиц бронетехники, включая танки Merkava, взяли трофеи, а также десятки пленных и заложников.