NBC: Hyundai отзывает 42 тысячи авто из-за риска самопроизвольного движения

Global Look Press/Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai отзывает свыше 42 тысяч машин в Соединенных Штатов из-за риска их самопроизвольного движения, сообщает телеканал NBC News.
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