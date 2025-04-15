Эрмитаж работает в штатном режиме, угрозы безопасности не выявлено

Вход в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа вновь открыт для посетителей. Ранее сообщалось о временном приостановлении работы в связи с анонимным сообщением, угрожающим безопасности учреждения.
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