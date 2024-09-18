Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Русского предателя от украинского недоумка отличить невозможно. У них один язык, одни мысли и одна идеология."

"Русского предателя от украинского недоумка отличить невозможно. У них один язык, одни мысли и одна идеология."

В какой степени можно пенять простому украинцу на все происходящее? Он, бендяга, сегодня и обокран, и испуган, и оболванен.

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Комментарии
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людмила бер
Нет не похожи..... мы свое вспомнили и вернулись к себе, а они....  даже не хотят остановиться и подумать... упрямые до безумия и катастрофы....
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10 час.
Bogdan Stupin
&quot;...Мы свое вспомнили и вернулись к себе...&quot;  Ну, да, конечно. Вопрос,правда,  в ином: КАКАЯ часть &quot;вспомнила и вернулась&quot;, а КАКАЯ тоскует по 90-м. Особенно, в той их части, когда БНЕ обрадовал их сообщением о том, что отныне &quot;разрешено всё, что не запрещено&quot;...
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