"Русского предателя от украинского недоумка отличить невозможно. У них один язык, одни мысли и одна идеология."

людмила бер Нет не похожи..... мы свое вспомнили и вернулись к себе, а они.... даже не хотят остановиться и подумать... упрямые до безумия и катастрофы....

Bogdan Stupin "...Мы свое вспомнили и вернулись к себе..." Ну, да, конечно. Вопрос,правда, в ином: КАКАЯ часть "вспомнила и вернулась", а КАКАЯ тоскует по 90-м. Особенно, в той их части, когда БНЕ обрадовал их сообщением о том, что отныне "разрешено всё, что не запрещено"...