В какой степени можно пенять простому украинцу на все происходящее? Он, бендяга, сегодня и обокран, и испуган, и оболванен.
"Русского предателя от украинского недоумка отличить невозможно. У них один язык, одни мысли и одна идеология."
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людмила бер
Нет не похожи..... мы свое вспомнили и вернулись к себе, а они.... даже не хотят остановиться и подумать... упрямые до безумия и катастрофы....
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10 час.
Bogdan Stupin
"...Мы свое вспомнили и вернулись к себе..." Ну, да, конечно. Вопрос,правда, в ином: КАКАЯ часть "вспомнила и вернулась", а КАКАЯ тоскует по 90-м. Особенно, в той их части, когда БНЕ обрадовал их сообщением о том, что отныне "разрешено всё, что не запрещено"...
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10 час.
Леонид Руси
Окраина... Дева, а Россия... Водолей... Разные планеты, разная душа и дух. Но уровень развития у этих знаков высокий... Дева - чёрный король на шахматной доске, а Россия... белая королева... Так что движемся мы по сценарию... Дева депрессивна... ящик Пандоры... И так будет всегда
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5 час.
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