Депутаты предложили оказывать учителям бесплатную юридическую помощь

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов и глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов внесут в Госдуму законопроект, который предполагает бесплатное оказание юридической помощи учителям и сотрудникам скорой.