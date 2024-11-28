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Депутаты предложили оказывать учителям бесплатную юридическую помощь

Депутаты предложили оказывать учителям бесплатную юридическую помощь

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов и глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов внесут в Госдуму законопроект, который предполагает бесплатное оказание юридической помощи учителям и сотрудникам скорой.

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