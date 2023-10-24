Американские власти выделяют Украине намного больше средств, чем требуется для обороны страны. Они финансируют даже пенсионную систему, заявил директор аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит.
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