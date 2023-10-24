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  • Ольга Заварухина
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American Conservative: власти США финансируют пенсионную систему Украины

American Conservative: власти США финансируют пенсионную систему Украины

Американские власти выделяют Украине намного больше средств, чем требуется для обороны страны. Они финансируют даже пенсионную систему, заявил директор аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит.

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