Директор волейбольного клуба АСК попал в украинскую базу «Миротворец»

Директор нижегородского волейбольного клуба АСК Дмитрий Фомин попал в украинскую базу «Миротворец». На сайте публикуют личные данные россиян, чья деятельность якобы направлена против безопасности Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии