Эксперт назвала расходы россиян на первый год жизни ребенка

Расходы на первый год жизни ребенка в России начинаются от 150 тысяч рублей. Акушерка Анна Семененко рассказала, что сумма зависит от выбора родителей: от госуслуг и вторичных товаров до премиальной медицины и услуг няни.
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