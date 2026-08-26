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Царьград

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Эксперт назвала расходы россиян на первый год жизни ребенка

Эксперт назвала расходы россиян на первый год жизни ребенка

Расходы на первый год жизни ребенка в России начинаются от 150 тысяч рублей. Акушерка Анна Семененко рассказала, что сумма зависит от выбора родителей: от госуслуг и вторичных товаров до премиальной медицины и услуг няни.

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