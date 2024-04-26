О том, как Батька решил проблему с мигрантами. Почему бы и нам не перенять опыт Беларуси

Sergiy Che

А разве кто то когда то прям вот "рвался в Белоруссию трудовым мигрантом"??))) Легко "ограничивать миграцию" когда её собственно и не было - у Батьки была только транзитная миграция - которая прекратилась когда поляки закрыли для таких мигрантов границу в ЕС...)))