Здравствуйте, уважаемые читатели. После произошедшего в Красногорске в российском обществе с новой силой заговорили о необходимости решения проблем с мигрантами и кардинальных изменениях в миграционной политике.
О том, как Батька решил проблему с мигрантами. Почему бы и нам не перенять опыт Беларуси
Комментарии
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Sergiy Che
А разве кто то когда то прям вот "рвался в Белоруссию трудовым мигрантом"??))) Легко "ограничивать миграцию" когда её собственно и не было - у Батьки была только транзитная миграция - которая прекратилась когда поляки закрыли для таких мигрантов границу в ЕС...)))
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17 час.
А
Алексей
Батька не берет откаты и другим не дает брать! А у нас всё на самоокупаемости!
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14 час.
Виктор Неизвестно
Ну конечно Путин о таком опыте, кстати всех европейский стран не знал. Поэтому виноваты чиновники
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13 час.
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