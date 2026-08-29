Нарколог предупредил о рисках безалкогольного пива за рулем

Врач-нарколог Андрей Сергеев из Иркутского диспансера рассказал, что безалкогольное пиво может повысить уровень этанола в крови, вызывая подозрения у инспекторов ГАИ.
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