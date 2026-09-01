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Царьград

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Губернатор Орлов: Канатная дорога в Китай откроется в мае 2027 года

Губернатор Орлов: Канатная дорога в Китай откроется в мае 2027 года

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о планах открытия канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ в мае 2027 года.

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