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В Азербайджане прокомментировали сообщения о продаже российского газа Западу

Сообщения о том, что Азербайджан продает российский газ Западу, являются откровенной дезинформацией. Так ситуацию прокомментировал помощник президента страны Хикмет Гаджиев, его слова приводит агентство «Прайм».

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