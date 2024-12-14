В Азербайджане прокомментировали сообщения о продаже российского газа Западу

Сообщения о том, что Азербайджан продает российский газ Западу, являются откровенной дезинформацией. Так ситуацию прокомментировал помощник президента страны Хикмет Гаджиев, его слова приводит агентство «Прайм».
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