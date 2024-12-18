Сбербанк и ВТБ уже подняли: банки повышают ставки по вкладам до заседания ЦБ

Повышение банками ставок по вкладам перед заседанием регулятора может быть обусловлено пересмотром ожиданий банков по тому, насколько будет поднята ключевая ставка в декабре, считает главный аналитик Банки.
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