Апелляцию по делу певца Шарлота направили в суд в Нижний Новгород

САМАРА, 4 марта. /ТАСС/. Самарский областной суд направил в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде жалобы на приговор певца Эдуарда Шарлота (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии