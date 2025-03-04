Апелляцию по делу певца Шарлота направили в суд в Нижний Новгород

САМАРА, 4 марта. /ТАСС/. Самарский областной суд направил в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде жалобы на приговор певца Эдуарда Шарлота (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).