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Регионы России

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Аэрофлот планирует сохранить узкофюзеляжный флот до 2030–2035 годов

Аэрофлот планирует сохранить узкофюзеляжный флот до 2030–2035 годов

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена сохранить в составе своего флота узкофюзеляжные самолёты Boeing и Airbus как минимум до 2030–2035 годов.

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