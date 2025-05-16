Я — сноб: основатель гастрономической премии Ирина Тиусонина

Основатель, продюсер и идейный вдохновитель всероссийской гастрономической премии Wheretoeat рассказала «Снобу» про региональные рестораны, молодых шефов, а также свою команду, миссию и внутренний стержень.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии