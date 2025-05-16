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Я — сноб: основатель гастрономической премии Ирина Тиусонина

Я — сноб: основатель гастрономической премии Ирина Тиусонина

Основатель, продюсер и идейный вдохновитель всероссийской гастрономической премии Wheretoeat рассказала «Снобу» про региональные рестораны, молодых шефов, а также свою команду, миссию и внутренний стержень.

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