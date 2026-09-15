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Российский 5G обойдётся операторам в сотни миллиардов

Российский 5G обойдётся операторам в сотни миллиардов

Расходы крупнейших компаний на развитие сетей достигнут 460 млрд рублей в 2026 году и почти 580 млрд рублей годом позже Развёртывание сетей 5G заставит российских операторов заметно увеличить капитальные расходы.

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