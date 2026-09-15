Российский 5G обойдётся операторам в сотни миллиардов

Расходы крупнейших компаний на развитие сетей достигнут 460 млрд рублей в 2026 году и почти 580 млрд рублей годом позже Развёртывание сетей 5G заставит российских операторов заметно увеличить капитальные расходы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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