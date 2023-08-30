Самые популярные и отвратительные президенты мира: угадаете, на каком месте Путин?
МЕСТО ПУТИНА В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ: НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ И ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ
ФОТО: AYNUR MAMMADOV/SHUTTERSTOCK
АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ
К неприятным для Запада выводам пришёл портал статистики World of Statistics, опубликовав цифры поддержки мировых лидеров.
Комментарии
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Сань! Ты с дуба рухнул? Лучше бы там и оставался.
Ах, как не хочется ТАКОЙ правды, да? Ну ничё, привыкай. Оно только первые 10 лет трудно, а потом идёт как по маслу.
Но если он не разберется с коррупцией и казнокрадами НАРОД не простит
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