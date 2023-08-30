Медвежий угол

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Самые популярные и отвратительные президенты мира: угадаете, на каком месте Путин?

Самые популярные и отвратительные президенты мира: угадаете, на каком месте Путин?

МЕСТО ПУТИНА В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ: НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ И ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ ФОТО: AYNUR MAMMADOV/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ К неприятным для Запада выводам пришёл портал статистики World of Statistics, опубликовав цифры поддержки мировых лидеров.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Сань! Ты с дуба рухнул? Лучше бы там и оставался.
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12 час.
Юрий Золотарев
Ах, как не хочется ТАКОЙ правды, да? Ну ничё,  привыкай. Оно только первые 10 лет трудно, а потом идёт как по маслу.
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12 час.
ФС
Фарид Сабиров
Но если он не разберется с коррупцией и казнокрадами НАРОД не простит
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35 мин.

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