11 продуктов питания для здоровья щитовидной железы, а также 3, которых следует избегать

Если у вас есть проблемы с щитовидной железой, то продукты, которые вы едите, могут повлиять на ваше самочувствиеБольшинство людей без проблем получают достаточное количество йода, поскольку поваренная соль йодирована, но если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия или веганской диеты, то вам наверняка понадобится увеличение потребление йода из других источников.