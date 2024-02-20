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11 продуктов питания для здоровья щитовидной железы, а также 3, которых следует избегать

11 продуктов питания для здоровья щитовидной железы, а также 3, которых следует избегать

Если у вас есть проблемы с щитовидной железой, то продукты, которые вы едите, могут повлиять на ваше самочувствиеБольшинство людей без проблем получают достаточное количество йода, поскольку поваренная соль йодирована, но если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия или веганской диеты, то вам наверняка понадобится увеличение потребление йода из других источников.

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