Какие необычные явления наблюдаются на планете Юпитер

Ученые уже несколько столетий наблюдают за изменениями в Большом красном пятне Юпитера - колоссальном антициклоне, который сейчас немного больше Земли, а скорость ветра в нем достигает 680 километров в час против часовой стрелки.
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