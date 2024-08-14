Высокое кровяное давление вызывает проблемы с мышлением у подростков, выяснили ученые

В исследовании приняли участие 277 подростков. Источник: https://ru.freepik.com Международная группа ученых из Финляндии и Великобритании обнаружила связь между высоким кровяным давлением и снижением когнитивных функций у подростков.
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