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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олег Матыцин: «Сейчас вместе с коллегами из РУСАДА мы видим, что отечественная легкая атлетика – это максимально чистый спорт»

Министр спорта РФ отметил, что во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) работает целеустремленная и профессиональная команда.

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