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Царьград

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В Ногинске открылась новая современная поликлиника для детей и взрослых

В Ногинске открылась новая современная поликлиника для детей и взрослых

Новый многофункциональный медцентр в Богородском округе сможет принимать 55 тысяч пациентов.В микрорайоне Заречье города Ногинска Богородского округа открылось детское клинико-диагностическое отделение новой многофункциональной поликлиники.

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