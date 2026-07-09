В Ногинске открылась новая современная поликлиника для детей и взрослых

Новый многофункциональный медцентр в Богородском округе сможет принимать 55 тысяч пациентов.В микрорайоне Заречье города Ногинска Богородского округа открылось детское клинико-диагностическое отделение новой многофункциональной поликлиники.
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