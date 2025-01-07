Военнослужащий рассказал о культурной жизни бойцов в свободное от службы время

Боец Южной группировки войск с позывным Артист, за плечами которого обширный творческий опыт, рассказал 7 января «Известиям» о способности применить свои таланты в непростой обстановке в ходе специальной военной операции (СВО).
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