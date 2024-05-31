В Приморском крае выясняют причины обрушения потолка и стены в школе

Планируется назначить спецэкспертизы. Опрошены свидетели. «По версии следствия, должностные лица допустили эксплуатацию здания школы в условиях его ненадлежащего состояния, что привело к обрушению несущих конструкций помещения столовой 30 мая 2024 года, уничтожению муниципального имущества, угрозе срыва экзамена», - добавили в СК.
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