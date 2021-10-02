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А вот не надо нас измерять и ставить нам на вид! Собирать для этого совещание и рассказывать нам о правах нашего человека! Надоело...

А вот не надо нас измерять и ставить нам на вид! Собирать для этого совещание и рассказывать нам о правах нашего человека! Надоело...

Совещание по вопросу человеческого. измерения ( Ась? Кто на ком стоял???) в Варшаве сорвалось из-за России Госдеп СШП и Блинкен (в Пиндостане, видать, замутили политическую пекарню - одни блины пошли косяком - БЛИН клинтон, теперь вот  БЛИНкен.

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Валентин Щербаков
С волками жить-по-волчьи выть. Пока мы не начнем жестко показывать зубы с нами и дальше будут поступать таким образом.
Петр Паринов
Европидары уже достали со своими пидо правилами... Давно России пора послать их нахер и выйти из этой европомойки...
Борис Осипов

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