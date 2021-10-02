А вот не надо нас измерять и ставить нам на вид! Собирать для этого совещание и рассказывать нам о правах нашего человека! Надоело...

Совещание по вопросу человеческого. измерения ( Ась? Кто на ком стоял???) в Варшаве сорвалось из-за России Госдеп СШП и Блинкен (в Пиндостане, видать, замутили политическую пекарню - одни блины пошли косяком - БЛИН клинтон, теперь вот БЛИНкен.