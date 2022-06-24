Эррера о Верратти: «Ставлю его на уровень Хави и Иньесты»

Андер Эррера высоко отозвался о своем партнере по «ПСЖ» Марко Верратти. – Вы играли бок о бок со многими великолепными полузащитниками, такими как Тиаго, Габи [Фернандес], Погба, Верратти… Кого из них можете выделить? – Они все очень разные.