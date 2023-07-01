Военное обозрение

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Французская пресса сообщает об ограблении оружейных магазинов и складов и стрельбе из автоматов Калашникова на улицах городов Франции

Французская пресса сообщает об ограблении оружейных магазинов и складов и стрельбе из автоматов Калашникова на улицах городов Франции

Нашла своё подтверждение информация о том, что в ходе массовых беспорядков во Франции протестующие начали разграбление оружейных магазинов.

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