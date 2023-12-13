«Роскосмос» и Экваториальная Гвинея обсудили сотрудничество в сфере космоса. Генеральный директор корпорации Юрий Борисов провёл переговоры с вице-президентом республики в Центре подготовки космонавтов им.
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