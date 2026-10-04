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Власти Ирана обсуждают вопрос о выходе из ядерного договора

Власти Ирана обсуждают вопрос о выходе из ядерного договора

Vahid Salemi/AP/TASS Иран пока что остается в числе участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), однако сейчас власти страны всерьез думают о выходе из него.

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