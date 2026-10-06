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Новости Липецка

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В Липецкой области снизилось вдвое число работающих АЗС

В Липецкой области снизилось вдвое число работающих АЗС

В Липецкой области утром работали только 46 АЗС, днем ранее их было 75. Бензин АИ-92 доступен на 21 заправке, АИ-95 — на 27, дизель — на 26.

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