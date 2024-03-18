РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 174 подписчика

Путин набирает 90,18% голосов после обработки 100% протоколов в Адыгее

Путин набирает 90,18% голосов после обработки 100% протоколов в Адыгее

Известия/Эдуард Корниенко Действующий глава государства Владимир Путин Владимир Путин набирает на выборах президента России 90,18% голосов после обработки 100% протоколов в Адыгее, сообщили в ТАСС со ссылкой на ЦИК региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх