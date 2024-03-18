Путин набирает 90,18% голосов после обработки 100% протоколов в Адыгее

Известия/Эдуард Корниенко Действующий глава государства Владимир Путин Владимир Путин набирает на выборах президента России 90,18% голосов после обработки 100% протоколов в Адыгее, сообщили в ТАСС со ссылкой на ЦИК региона.
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